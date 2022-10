Atlético Madrid boekt nipte zege bij Athletic Bilbao en nadert tot op drie punten van Barcelona en Real Madrid

Atlético Madrid heeft zaterdag een 0-1 zege geboekt bij Athletic Bilbao op de negende speeldag in La Liga. Yannick Carrasco en Axel Witsel begonnen bij Atlético op de bank. Enkel Witsel zou die verlaten in de 81e minuut. Antoine Griezmann lukte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 47e minuut.