Een misrekening met zware gevolgen: Engelsman wint met 491 in plaats van 501 punten op Gibraltar Darts Trophy

Geen Danny Noppert in de 1/8ste finales van de Gibraltar Darts Trophy. De Nederlandse nummer 9 van de wereld leek op weg naar een simpele zege tegen Ryan Joyce (PDC 40), maar zag de Engelsman alsnog een ‘decider’ afdwingen bij 5-5. Daarbij miste Noppert bij 74 een matchdart, terwijl Joyce aan één pijl voldoende had voor de overwinning.

Alleen… Joyce gooide die in dubbel 14 terwijl hij eigenlijk naar dubbel 19 had moeten gooien. De Engelsman profiteerde echter van een misrekening van de scheidsrechter. Joyce had nog 164 op het bord staan en gooide achtereenvolgens 19, 50 (bull) en 57 (triple 19). Goed voor 126 punten. Er werd echter genoteerd dat hij 136 punten had gescoord, waardoor Joyce uitkwam op 28 en niet 38 punten. Het verschil dus tussen dubbel 14 en dubbel 19.

Noppert leek de misrekening door te hebben aangezien hij iets gebaarde naar zijn entourage. De Nederlander tekende echter geen protest aan en zag Joyce dus winnen met 491 in plaats van 501 punten in de allesbeslissende leg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen