Filou Oostende boekt makkelijke zege tegen Okapi Aalst, Bratanovic grote uitblinker

Okapi Aalst was zaterdag helemaal niet opgewassen tegen Filou Oostende, dat moeiteloos (95-67) zijn tweede opeenvolgende competitiezege boekte. Bratanovic was met twintig punten aan 85,7 % de productiefste op het terrein.

De gasten waren meteen bij de les: 0-7 via Popovic, Walker en Schauvlieger na 1’45”. Met een bom bracht van der Vuurst, die ook lustig assists aan Bratanovic verdeelde, Oostende 10-9 voorop. Na 16-15 driepunterden Buysse en Tyree een eerste behoorlijke bonus: 23-15.

Een trio aan bommen van Thurman en een driepunter van Buysse kruidden de vier eerste minuten van het tweede bedrijf. Zo verbreedde de kloof tot vijftien eenheden aan 37-22. Oostende liet de bal heel vlot bewegen. De nagenoeg ongrijpbare Bratanovic (8 op 10 tweepunters, 4 op 4 vrijworpen) dunkte in twee opeenvolgende aanvallen, eens op assist van Troisfontaines, een andere keer op pass van van der Vuurst. Op één minuut en één seconde van de zoemer overschreed Waleson de grens van vijftig punten: 51-34. Buysse zette eigenhandig met een nieuwe bom de rustscore op 56-34. Dit was de tiende driepunter van Oostende! Van der Vuurst had toen al acht assists uitgedeeld.

De West-Vlamingen controleerden rustig de tweede helft: via 61-37 na 23 minuten over 76-56 aan het halfuur tot 90-61 na 36 minuten. Op 3’17” van de laatste zoemer kregen ook Kediambiko en Verstraete hun kans. Uiteindelijk won Oostende met 95-67. Van der Vuurst telde 12 assists in 29’17”. De Zeekapiteins dropten 14 bommen aan 50 % waarbij vooral de 4 op 4 driepunters van Buysse opvielen. Okapi scoorde 16 tweedekanspunten uit 17 offensieve rebounds. Oostende kon geen beroep doen op Djordjevic (voet) en Buysschaert (heup en lies).

FILOU OOSTENDE: TYREE 5-0, VAN DER VUURST 3-5, BLEIJENBERGH 3-6, BRATANOVIC 13-7, GILLET 0-3, Buysse 9-7, Thurman 14-0, Pintelon 0-4, Waleson 6-4, Troisfontaines 0-5, Kediambiko 0-1, Verstraete 0-0.

OKAPI AALST: MARAS 6-5, SCHAUVLIEGER 2-0, MARCHANT 3-5, POPOVIC 8-3, WALKER 8-11, Temmerman 3-0, Ledegen 4-9, Joren Vermoesen 4-0, Bilos 0-0.

KWARTS: 23-15, 33-19, 20-21, 19-12.