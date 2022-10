Roos Vanotterdijk verbetert Belgisch record 50 m rugslag in klein bad

Roos Vanotterdijk heeft zaterdag het Belgisch record 50 meter rugslag in klein bad verbeterd tijdens de zwemmeeting in het Duitse Aken.

De 17-jarige Limburgse haalde het in de finale in een chrono van 27.27. Ze scherpte zo het tien jaar oude BR van Jasmijn Verhaegen aan met 35 honderdsten van een seconde. Verhaegen zwom op 25 november 2012 27.62 in Chartres.

Het is het eerste Belgisch record in klein bad voor Roos Vanotterdijk, die in groot bad de Belgische records 50 m rug (28.50), 100 m rug (1:00.90) en 100 m vlinder (57.85) achter haar naam heeft.