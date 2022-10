Maaseik knokt zich naar zege in seizoensopener tegen Gent

Greenyard Maaseik is het nieuwe seizoen met een overwinning maar wel met puntenverlies gestart. Het kostte dan ook bloed, zweet en tranen tegen Gent (3-2). Er is duidelijk (en logischerwijs) nog veel werk voor de boeg.

Met een daverend applaus bracht de Steengoed Arena vooraf een eerbetoon aan Mathi Raedschelders. De erevoorzitter overleed een maand geleden. Applaus was er ook voor Martin Perin. De libero, die nog herstellende is van hartfalen, was aanwezig om zijn ploegmaats te steunen. Hij liep zelfs in zijn vertrouwde groene shirt mee op met de andere spelers.

In de basisploeg van het nieuwe Maaseik telden we vier nieuwe gezichten: Ottevanger, Fornés, Bartos en Protopsaltis. Voor kapitein Cox was er geen plek. Reggers kreeg de voorkeur.

© Davy Vaesen

Ottevanger houdt stand bij debuut

De opposite vormde samen met de Tsjech Bartos een vlot scorend duo in de eerste set. In het midden deden ook Fornés en Treial het goed. Gent, dat zelf nog teveel foutjes maakte, viseerde Ottevanger bij zijn debuut maar de Nederlandse libero hield stand. Een gemotiveerd Maaseik kwam zo niet in de problemen. Over 8-4, 17-13 en 25-18 was de 1-0 vlot binnen.

Gent krikte haar niveau vervolgens op en Maaseik had een goede Reggers nodig om in het spoor te blijven. De 19-jarige Oekraïner Hetman viel ook zeer degelijk in. De Griek Protopsaltis (1m86) had het dan weer lastig. Het was toch zoeken voor Maaseik in die tweede set, tegen een nu oerdegelijk Gent. Vlak voor moneytime moest Greenyard de rol dan ook lossen. Hetman en Reggers werkten nog elk een setbal weg, maar daar bleef het bij. Gent, met een goede Fischer, hees zich verdiend op 1-1.

Vechtlust

Thuiscoach Bertini stuurde bij en behield het vertrouwen in de jongens die set twee eindigden. Maaseik kwam nu een pak gretiger voor de dag en dat loonde: 17-12. Reggers bleef hardkloppen, Fornés was baas van het middencompartiment en Protopsaltis wisselde mindere met betere momenten af. Vooral vanop de servicelijn tankte hij toch wat vertrouwen. Duidelijk was vooral dat Greenyard vechtlust toonde. Het hield Gent daardoor vrij gemakkelijk onder controle en maakte het volwassen af.

Compleet ander scenario in set vier, waarin de bezoekers lang de debatten leidden. Maaseik zakte een tijd compleet weg: 11-17. Invaller Cox, met nu ook spelverdeler Aloisi als laatste nieuwkomer op het plein, probeerde nog maar de achterstand was veel te groot. Er werd door Maaseik in deze set simpelweg te weinig kwaliteit en overtuiging getoond. De setstand weerspiegelde een duidelijke afstraffing.

© Davy Vaesen

Kanonstart

In de tiebreak herpakte Maaseik zich met een kanonstart (7-3). Gent mocht even dichterbij komen, maar topscoorder Reggers, Fornés en Protopsaltis leidden de Maaslanders uiteindelijk naar een eerste seizoenszege. De kop is eraf. Volgend weekend volgt de Limburgse derby tegen Tectum Achel.

Sets: 25-18, 23-25, 25-19, 16-25, 15-8.

Maaseik: Treial, Reggers, Bartos, Vanker, Fornés, Protopsaltis, libero: Ottevanger. Vielen in: Hetman, Cox, Aloisi.

Gent: Ogink, Vandecaveye, Degruyter, Kjaer Hougs, Colson, Fischer, libero: Breilin. Vielen in: Vandamme, Doumbia.

