Jef Turf overleden: de kernfysicus en communist die op het einde van zijn leven voor N-VA stemde

Jef Turf was veel tegelijk: een kernfysicus die zich altijd tegen nucleaire centrales is blijven verzetten en een communist die op het einde van zijn leven voor N-VA stemde. “Maar als Vlaanderen onafhankelijk wordt, zal ik weer strijden voor een sociale invulling ervan, en wellicht tegen N-VA”, schreef hij in zijn memoires.

Op 90-jarige leeftijd is Jef Turf (geboren in 1932) overleden. Geboren in Mechelen, maakte hij als tiener de Tweede Wereldoorlog mee, om in de jaren nadien kernfysicus te worden. Hij bestuurde voor het KMI de radioactieve neerslag die veroorzaakt werd door kernontploffingen en kosmische straling.

Turf was verontwaardigd over de lichtzinnigheid waarmee veel politici praatten en handelden over de nucleaire dreiging. Zijn activisme kostte hem op een bepaald moment ook zijn goedbetaalde job, waarna hij zich voltijds ging engageren voor de KP, de Belgische communistische partij.

De stakingen in de Gentse haven waren zijn ding, maar het Sovjetcommunisme zoals veel van zijn partijgenoten het beleefden, was hem ook te eng. Turf was voorstander van een eurocommunisme, waarin de opbouw van de socialistische maatschappij ontstond binnen de eigen nationale situatie. Later maakte hij daar het Vlaams communisme van, waardoor hij zich de facto ook buiten de KPB zette.

In de memoires die hij tien jaar geleden publiceerde, schrijft hij dat hij sinds 2010 voor N-VA stemde, “maar eens in een zelfstandig Vlaanderen, zal ik wellicht, zoals altijd, de strijd helpen voeren voor een sociaal democratisch Vlaanderen, en wellicht tegen N-VA”. (hca)