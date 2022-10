Vandevoordt en Onuachu helpen tien strijdende Genkenaars aan koppositie

Onuachu was opnieuw van goudwaarde. — © Dick Demey

Halfweg speeldag 12 staat KRC Genk (voorlopig) op kop. Tien strijdende Genkenaars wonnen ondanks een vroege rode kaart voor Preciado op karakter op het veld van OH Leuven (0-1), met dank aan de uitblinkers Vandevoordt en Onuachu.

Wouter Vrancken veranderde zijn winnende elf niet, de herstelde Paintsil vierde zijn rentree als bankzitter. Marc Brys week dan weer af van zijn vaste veldbezetting met drie verdedigers en spiegelde zijn ploeg in een 4-2-3-1 aan die van de bezoekers.

© Dick Demey

Vandervoordt stopt penalty

OH Leuven startte in een laag blok en aasde op een snelle omschakeling. Met vroeg succes, al mocht de thuisploeg daarvoor vooral een nonchalante Munoz bedanken. Hij weifelde zo lang dat hij de bal verloor aan Thorsteinsson, die prompt Gonzalez lanceerde. De knal van de Spanjaard strandde op de uitgestoken arm van Cuesta, waardoor de bal op de stip ging.

Kiyine, die de voorkeur had gekregen op Tamari, wilde die klus klaren met een (te) rustige plaatsbal. Dat was zonder de Genkse doelman Vandevoordt gerekend, die makkelijk én klemvast redding bracht.

© BELGA

Onuachu opent de score

De erg laag geposteerde Leuvense verdedigingslinie gunde de bezoekers, die met veel lef naar voren stormden, ruimte voor combinaties tussen defensie en middenveld. Dat had Paul Onuachu erg goed begrepen. De Gouden Schoen liet zich slim uitzakken, vond Trésor voor de perfecte dubbelpass en pakte uit met een plaatsbal naar de rechterbenedenhoek. Een sloom reagerende thuiskeeper Cojocaru geraakte er net onvoldoende bij en zag de bal via zijn hand en de paal tegen de netten belanden: 0-1.

De vierde goal in drie wedstrijden voor Onuachu, die ook als aanspeelpunt weer van grote waarde was voor de nummer twee uit de rangschikking.

© Dick Demey

Domme rode kaart voor Preciado

De Leuvense reactie mocht er zijn. Niet alleen enkele hoekschopvarianten zaaiden paniek, ook nieuw balverlies van een Genkse back leidde ei zo na de gelijkmaker in. Ditmaal leverde Arteaga het leer in, Vandevoordt ging knap plat op de trap van ex-ploegmaat De Norre.

Zo werd het een onderhoudende eerste helft, waarin een dreigend Genk de slotfase opnieuw volledig voor zich leek op te eisen. Tot het licht uitging bij Angelo Preciado. De Ecuadoraan werd tijdens een akkefietje bij de keel gegrepen door Thorsteinsson en reageerde met een domme, hardhandige duw. Kevin Van Damme had geen VAR nodig om rood te trekken, voor het tweede seizoen op rij moest Genk in Leuven een groot deel van de wedstrijd met z’n tienen afwerken.

© Dick Demey

Prima wissel van Vrancken

De thuisploeg schakelde na rust met een mannetje meer en in een veel offensievere veldbezetting een versnelling hoger. Racing gaf te makkelijk enkele hoekschoppen en vrije trappen weg, de verschillende Leuvens varianten bleven voor gevaar zorgen. Dat kwam vaak uit de tweede lijn. De Norre mikte te hoog bij een open schietkans, uitblinker Vandevoordt stopte knap de sterk ingevallen Tamari af.

Wouter Vrancken bracht Paintsil voor El Khannouss, een wissel die Genk van een nieuwe lading zuurstof voorzag. De thuisploeg moest na een razend offensief niet alleen een beetje gas terugnemen, ze moest plots ook opletten voor de snellere Genkse omschakelmomenten. Zo werd doelgevaar een pak schaarser, Vandevoordt stond pal toen de doorgebroken De Norre de korte hoek viseerde.

© Dick Demey

Arteaga mist Westerlo

Op dat moment waren er al 85 minuten verstreken. Het zegt veel over de volwassen prestatie van de uitgekookte bezoekers. Zij moeten het dinsdag tegen Westerlo zonder de geschorste Arteaga stellen, nadat de Mexicaan in het heetst van de strijd zijn vijfde gele kaart pakte.

Racing zal het er graag bijnemen, wat zeker ook geldt voor de voorlopige leidersplaats. Want met deze tiende(!) zege in elf wedstrijden wipt Genk voorlopig over Antwerp, dat zondagmiddag naar Sclessin trekt, naar de koppositie.

© Dick Demey

OH LEUVEN: Cojocaru – Dom, Pletinckx, Ricca, Mendyl – Malinov, De Norre - Kiyine, Maertens, Thorsteinsson – Gonzalez.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Hrosovsky, Heynen – Preciado, El Khannouss, Trésor – Onuachu.

Vervangingen: 46’ Thorsteinsson door Tamari, 59’ El Khannouss door Paintsil, 71’ Kiyine door Holzhauser, 75’ Onuachu door Samatta, 87’ Dom en Mendyl door Patris en Ouedraogo, 91’ Trésor door Nemeth.

Doelpunten: 17’ Onuachu 0-1.

Strafschoppen: 7’ Kiyine mist (redding Vandevoordt).

Gele kaarten: 6’ Cuesta (hands) 34’ Maertens (herhaaldelijke fouten), 43’ Thorsteinsson (agressief gedrag), 77’ Ricca (late tackle), 84’ Arteaga (late tackle).

Rode kaart: 43’ Preciado (hardhandige duw).

Scheidsrechter: Van Damme.

Toeschouwers: 7942.