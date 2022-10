Sterk Kangoeroes Mechelen boekt op bezoek bij Luik eerste competitiezege

Kangoeroes Mechelen realiseerde op de derde speeldag van de BETfirst BNXT League een eerste competitiezege. De Maneblussers wonnen in Hoei van Luik. Zondag is er nog Leuven Bears-Bergen en Brussels-Charleroi.

In het eerste kwart nam Kangoeroes Mechelen collectief afstand van Luik. Van een 8-8 tussenstand evolueerde de score dan ook naar een 16-24 bonus in het voordeel van de Maneblussers. Domien Loubry en Wen Mukubu kregen steun Brian Fobbs en Larry Thomas. Het tweede schuifje was wel voor Luik. De club uit de Vurige Stede toonde immers karakter en bleef langs Niels Van Den Eynde en Ziga Fifolt na 20-28 en 30-41 enigszins in het spoor van Kangoeroes Mechelen. Dat resulteerde halfweg in slechts een 38-44 achterstand voor de Luikenaars.

Kangoeroes Mechelen opende de tweede helft furieus. Met ook Richmond Aririguzoh plaatste het onmiddellijk een 2-14 tussenspurt: 40-58. De ploeg van coach Kristof Michiels zat meteen op rozen. Luik had in de derde periode geen reactie en Kangoeroes Mechelen nam dan ook verder afstand: 42-61. Domien Loubry en zijn ploegmaats begonnen het slotkwart met een geruststellende 48-69 bonus. Luik had geen punch meer en Kangoeroes Mechelen nam met lekker basketbal verder afstand: 48-77.

Na een 55-80 tussenstand kon Luik via Maxime Depuydt wat milderen maar kwam de knappe Mechelse winst uiteraard niet meer in gevaar. De eerste competitiezege in de BNXT League was meteen een feit voor de Maneblussers. Woensdag ontvangt het in de Schalk in Willebroek op de tweede speeldag van de FIBA Europe Cup het Franse Cholet en gaat het op zoek naar een tweede opeenvolgende Europese zege.

Luik-Kangoeroes Mechelen 65-81

Kwarts: 16-24, 22-20, 20-25, 17-12

Luik: (24 op 59 shots, waarvan 6 op 15 driepunters, 11 op 16 vrijworpen en 21 fouten) Bogaerts 2 , Depuydt 14, Fifolt 12, Noterman 4, Van Den Eynde 15, Potier 2, Iarochevitch 2, Bruwier 8, Collin 1, Duperroy 0

Kangoeroes Mechelen: (32 op 63 shots, waarvan 8 op 24 driepunters, 9 op 17 vrijworpen en 21 fouten) Davis 2, Loubry 5, Mukubu 12, Fobbs 17, Aririguzoh 12, Tshimanga 0, Van Buggenhout 0, Fatlind 0, Mennes 7, Foerts 8, Palinckx 4, Thomas 14