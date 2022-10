Dimitri Van den Bergh kent een echte offday en verliest meteen op Gibraltar Darts Trophy: “Dit was niet de normale Dimi”

Van den Bergh had de bull gewonnen en mocht dus als eerste beginnen in Gibraltar, waar de laatste manche van de European Tour gespeeld wordt. Het kostte hem twintig pijlen, maar ‘The DreamMaker’ pakte wel de eerste leg. Ook Clemens, al jarenlang de Duitse nummer één, won zijn leg maar pakte daarna de worp van Van den Bergh af. Onze landgenoot kreeg dan vier kansen om meteen terug te breaken, maar miste één keer op dubbel 20 en drie keer op dubbel 10. Gevolg: 1-3.

Van den Bergh geraakte nooit echt in zijn ritme en bleef gemiddeld laag in de tachtig hangen, een stuk beneden zijn gewone niveau. Dat zagen ook de Sky Sports-commentatoren van dienst, die zich vragen stelden bij het feit dat de Antwerpenaar dit seizoen alles speelt wat er te spelen is. Tussendoor miste Van den Bergh een finish van 128 op dubbel 10, waarna Clemens een 150 van het bord gooide en op één leg van de zege kwam.

‘The DreamMaker’ keek vaak zichtbaar gefrustreerd naar het dartsbord en speelde alles of niks. In de zevende leg ging hij voor een finish van 113, die hij miste op dubbel 18. Daarna miste hij drie pijlen op dubbel 9 en twee op dubbel 8. Clemens maakte het vervolgens af: 6-1.

Van den Bergh strandde op een gemiddeld van slechts 80.72 en 1 op 13 op z’n dubbels. “Dit was niet de normale Dimi”, zuchtte Clemens. “Normaal is hij een wereldtopper, top vijf of zes in de wereld.”