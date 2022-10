Competitiestart in mineur: Achel kansloos onderuit op Leuvens bodem

Met nieuwe opposite Ulrik Dahl in de ploeg - de Deen geraakte dan toch tijdig hersteld van zijn duimblessure - maakten de manschappen van Jan Vanvenckenray een matige start. Achel kwam op geen enkele positie vlot tot scoren. Bij de thuisploeg konden Tuerlinckx (14, 50 %) en Dilsenaar Berre Peters (16, 68 %!) naar hartenlust ballen naar de vloer meppen.

De Noord-Limburgers konden enkel in set twee een vuist maken. Met Van Leemputten aan de pas in plaats van Gortzak kwam er plots wat vaart in het Achelse spel. Middenman Verweij, die als enige Achelaar de dubbele cijfers haalde, leidde zijn team naar een 19-21-voorsprong. Leuven reed het gat echter nog dicht en trok de 2-0-voorsprong aan boord. In set drie was het bezoekende kalf bij een 16-11-stand verdronken.

Setstanden: 25-17, 25-23, 25-19.

Haasrode-Leuven: Tuerlinckx 14, De Paepe 9, Van Elsen 10, Peters 16, Peeters 3, Valkiers 2. Libero: Dufraing. Kwamen in: Beelaert 1, Witvrouwen, Blondeel.

Achel: Staples 9, Verweij 10, Van Dyck 6, Smit 1, Gortzak 3, Dahl 6. Libero: Claes. Kwamen in: Van Leemputten 1, Medenis 2, Fransen 5, Dalli Cardillo.