Drie op drie voor sterk Limburg United, dat Antwerp Giants eerste nederlaag toedient

Limburg United realiseerde een derde opeenvolgende overwinning en kent een schitterende start in de BNXT League. De Limburgers wonnen in de Alverberg in Hasselt van Telenet Giants Antwerp. Voor de Giants, die pas de tweede wedstrijd afwerkten, de eerste competitienederlaag. Zaterdag is er nog Oostende-Okapi Aalst en Luik-Kangoeroes Mechelen. Zondag brengt de derde speeldag nog Leuven Bears-Bergen en Brussels-Charleroi.