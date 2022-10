Lommel SK leek diep in de tweede helft op weg naar een geslaagde comeback na een dubbele achterstand, maar een discutabele strafschop voor Club NXT in de slotminuten besliste daar anders over: 3-4.

Hoofdtrainer Steve Bould was gebrand op eerherstel na de pijnlijke 3-0-nederlaag in en tegen Deinze. De Brit voerde drie wijzigingen door: Monjonell en de jarige Martinez verdwenen naar de bank, voor Chadli was er een plek in de tribune gereserveerd. Belghali, Talvitie en Anello kwamen zo opnieuw in de basiself.

© Patrick Smets

Efficiënt Club NXT, inefficiënt LSK

Lommel SK had nog iets goed te maken na vorig weekend en trok onmiddellijk ten strijde. Anello en Metinho zetten Club NXT-doelman Shinton al in het openingskwartier aan het werk, maar de Noord-Limburgers kregen al snel het deksel op de neus. Lemoine verlengde een hoekschop van Talbi en Sabbe duwde aan de tweede paal hoog tegen de touwen binnen: 0-1.

De tegenreactie van de thuisploeg volgde na een goede actie van Anello, maar Cauê schoof het leer via Shinton naast de Brugse kooi. Een creatief groen-wit bleef drukken, maar Talvitie en Anello kregen het leer niet voorbij de West-Vlaamse doelman. De efficiëntie die Lommel SK heeft in uitwedstrijden kwam zo voor eigen publiek aanvankelijk niet tot uiting. Club NXT legde de partij verder lam en verdubbelde de voorsprong op de tegenaanval. Lemoine kopte ongelukkig achteruit, Homma legde af naar Vermant en dribbelde De Busser: 0-2. Club NXT ontsnapte toen Metinho de bal aan de verkeerde kant van de paal plaatste.

© Patrick Smets

Invaller Martinez wist dubbele achterstand uit

Club NXT-trainer Nicky Hayen en Steve Bould voerden tijdens de pauze ieder één wissel door. Hautekiet en Anello bleven achter in de kleedkamer voor respectievelijk Ordonez en Martinez. De West-Vlamingen waren na de pauze dicht bij een derde treffer, maar Talbi schoot hoog over. De Brit koos al snel in de tweede helft voor een tweede wissel door te voeren: Monjonell kwam in de plaats van een afwezige Talvitie.

De jarige Martinez had geen opwarmingstijd nodig. De Costa Ricaanse invaller krulde aan de rand van het strafschopgebied het leer fraai in de bovenhoek: 1-2. De Noord-Limburgers hadden hun aansluitingstreffer beet en probeerden een vierde thuisnederlaag van het seizoen te vermijden. Lommel SK klopte steeds steviger op de Brugse deur. Granell ramde eerst het leer nog een keertje hoog en ver naast, maar daarna was het opnieuw Martinez die trefzeker was. De Costa Ricaanse invaller schoof de voorzet van Belghali binnen: 2-2.

© Patrick Smets

Spektakelrijke slotfase

In het slotkwartier leek Lommel SK het laken helemaal naar zich toe te trekken op de tegenaanval. Belghali legde af naar Martinez, die Metinho het derde doelpunt op een presenteerblaadje gaf: 2-3. Het Soevereinstadion barstte uit haar voegen, maar lang stond die voorsprong niet op het scorebord. Na een nieuwe hoekschop van Club NXT tikte Mbamba van dichtbij binnen: 3-3.

Alles was zo opnieuw te herdoen, maar niet voor lang. Scheidsrechter Stevens legde de bal op de stip na een overtreding van Monjonell - buiten het strafschopgebied - op Vermant, die De Busser vanaf elf meter vloerde: 3-4. Dankzij de afwezigheid van een VAR in de Challenger Pro League was er helaas niemand om de scheidsrechters te corrigeren. De thuisploeg kookte van woede, maar de vierde thuisnederlaag van het seizoen was daarmee wel een feit.

© Patrick Smets

LOMMEL SK: De Busser - Belghali, Lemoine, Wuytens, Roque - Metinho, Granell, Thordarson (90’ Kadiri) - Talvitie (50’ Monjonell), Cauê, Anello (46’ Martinez).

CLUB NXT: Shinton - Cuevas, Sabbe, Houtekiet (46’ Ordonez), Seys (74’ De Roeve) - L. Audoor (66’ Engels), Mbamba, S. Audoor - Homma (66’ Mertens), Talbi (84’ Perez), Vermant.

DOELPUNTEN: 8’ Sabbe 0-1, 34’ Vermant 0-2, 53’ Martinez 1-2, 69’ Martinez 2-2, 79’ Metinho 2-3, 82’ Mbamba 3-3, 89’ Vermant (Pen.)

STRAFSCHOP: 89’ Vermant (raak)

GELE KAARTEN: 36’ L. Audoor (fout), 57’ Homma (fout), 76’ Granell (fout), 82’ Cauê (fout), 82’ Mbamba (fout), 87’ Monjonell (fout), 87’ Engels (protest).

SCHEIDSRECHTER: Tom Stevens

TOESCHOUWERS: 1.000