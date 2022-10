Jasmine Paolini heeft finaleticket beet in Cluj-Napoca

In de finale neemt Paolini het zondag op tegen de Russische kwalificatiespeelster Anna Blinkova (WTA 138). Die zette haar landgenote en vierde reekshoofd Anastasia Potapova (WTA 48) opzij met 5-7, 6-4 en 6-4.

De 26-jarige Paolini en de 24-jarige Blinkova stonden al vier keer tegenover elkaar en wonnen allebei twee keer. De Italiaanse schreef eerder dit jaar de laatste ontmoeting in Contrexeville (6-0, 6-3) op haar naam.

Paolini speelt zondag haar tweede finale. In september vorig jaar won ze in het Sloveense Portoroz haar eerste WTA-titel. Blinkova, die in Cluj-Napoca kwalificaties speelde, staat voor het eerst in een finale.