Michael Geerts pakt titel in dubbelspel Challenger Ismaning

Michael Geerts heeft zaterdag het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Duitse Ismaning (tapijt/45.730 euro) gewonnen.

Aan de zijde van de Fin Patrik Niklas-Salminen versloeg Geerts in de finale de Duitsers Fabian Fallert en Hendrik Jebens, die het derde reekshoofd vormden. Het werd 7-6 (7/5) en 7-6 (10/8) na een uur en 42 minuten.

Voor de 27-jarige Geerts is het zijn tweede dubbeltitel op het Challengercircuit. Vorige maand was hij met Joran Vliegen de beste op het toernooi in het Franse Chassis.

In het enkelspel sneuvelde de Geerts (ATP 267) dinsdag in de eerste ronde. Hij verloor in twee sets van het Franse topreekshoofd Quentin Halys (ATP 78): 7-6 (10/8) en 6-4.