J.J. Wolf behoudt uitzicht op eerste ATP-titel in Firenze

De Amerikaan J.J. Wolf (ATP 75) is de eerste finalist van het ATP-toernooi in het Italiaanse Firenze (hardcourt/612.000 euro). Hij versloeg zaterdag de Zweedse qualifier Mikael Ymer (ATP 99) met 6-4 en 6-4 na anderhalf uur tennis.

Zondag speelt Wolf om de titel tegen het Canadese topreekshoofd Felix Auger-Aliassime (ATP 13) of de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 28), het derde reekshoofd.

De 23-jarige Wolf stond nooit eerder in een finale van een ATP-toernooi. Hij won wel al vijf Challengers en bereikte op de voorbije US Open voor de tweede keer in zijn nog prille carrière de derde ronde (zestiende finales), een evenaring van zijn beste resultaat op een grandslam.