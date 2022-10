Kenny Neyens doet wereldtopper Luke Humphries zweten, maar is uitgeschakeld op Gibraltar Darts Trophy

Geen 1/8ste finales op de Gibraltar Darts Trophy voor Kenny Neyens. Onze landgenoot moest ondanks een hoogstaande partij zijn meerdere erkennen in Luke Humphries (PDC 11).

De 27-jarige Antwerpenaar (PDC 155) versloeg vrijdag de 20-jarige plaatselijke amateur Sean Negrette met 6-1. Neyens, die eerder dit jaar al een PDC Challenge Tour evenement op zijn naam schreef, trakteerde zich daardoor op een clash met Engelsman Luke Humphries, de nummer 11 van de wereld en tevens reekshoofd nummer één op Gibraltar wegens vier toernooizeges tot nu toe.

Neyens verweerde zich erg kranig. Hij gooide vier keer een maximumscore van 180 en gooide tussendoor een finish van 96. Neyens kwam uiteindelijk uit op een gemiddelde van 88.74, maar zijn tegenstander had er eentje van 99.49. Humphries pakte dan ook uit met twee legs van amper elf pijlen (het minimum is negen) en zat in zijn laatste vier legs aan een gemiddelde van 117.81.

“Ik ben wel trots eigenlijk”, aldus Neyens in een korte reactie. “Als je kijkt waar ik vorig jaar nog stond en waar ik nu sta, dan kan je alleen maar trots zijn na zo’n wedstrijd.”

