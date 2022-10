Twee op drie kijken te diep in borrelglaasje

Hasselt

De eerste dag van de Jeneverfeesten zit er bijna op. In de binnenstad genoten duizenden van de sfeer die er op verschillende plaatsen letterlijk ingeblazen werd door bandjes van allerlei pluimage. Zo werd het ‘He Marijke...’ voor sommige toehoorders wel heel letterlijk afgerond met een ‘hou me dan vast... .’ Of recht, zo u wil.