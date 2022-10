‘Spoorloos’ weer in opspraak: Isabel vond moeder 16 jaar geleden terug in Colombia, nu blijkt dat er geen DNA-match is

In Nederland is deze week ophef ontstaan rond het bekende programma ‘Spoorloos’. Daarin gaan mensen op zoek naar familieleden die ze uit het oog verloren zijn, of die ze zelfs nog nooit ontmoet hebben. Maar nu blijkt dat een aantal adoptiekinderen aan verkeerde familieleden in Colombia zijn gekoppeld. Zoals Isabel die zestien jaar in de valse overtuiging leefde dat ze haar biologische moeder had teruggevonden.

Al meer dan 30 jaar lang zendt de Nederlandse openbare omroep Spoorloos uit, goed voor meer dan 600 afleveringen en een Gouden Televiziering, een van de belangrijkste tv-prijzen in Nederland. De makers gaan erin op zoek naar verloren familieleden van de deelnemers – vaak gaat het om mensen die ooit geadopteerd zijn en nu op zoek gaan naar hun biologische ouders, of om kinderen van alleenstaande moeders die willen weten wie hun vader was. Vaak slagen de programmamakers er ook in om familieleden terug te vinden wat tot emotionele televisie leidt.

Maar nu blijkt dat de fixer die voor het programma in Colombia werkt, niet altijd even betrouwbaar was. Dat kwam het RTL5-programma Oplichters aangepakt op het spoor.

De man zou bij minstens 16 onderzoeken betrokken geweest zijn. Die worden nu allemaal opnieuw onderzocht. In minstens vier gevallen is er al een ‘mismatch’ ontdekt, weet Nu.nl. Fouten met grote gevolgen. Zo betaalde een man jarenlang de studies van zijn broertje in Colombia, terwijl het helemaal zijn broertje of stiefbroertje niet was. En moest een vrouw met pijn in het hart vaststellen dat de vrouw van wie ze dacht dat ze haar biologische moeder was, toch geen enkele band met haar had.

Colombiaanse fixer

Nu komen de makers van het programma zelf met het verhaal van Isabel naar buiten. Ze werd in 2006 door Spoorloos samengebracht met haar biologische moeder. Maar nu, zestien jaar later, is haar droom als een zeepbel uit elkaar gespat. De vrouw van wie ze al die jaren dacht dat het haar moeder was, blijkt een wildvreemde voor haar te zijn.

Dolblij was Isabel, toen het team van Spoorloos in 2006 haar biologische moeder gevonden had in Colombia. ‘Na die eerste ontmoeting reisde ze nog twee keer naar Colombia, om daar langere tijd te verblijven en haar moeder beter te leren kennen.

“Isabel en haar broer hadden de peuter- en kleuterleeftijd toen zij, vanuit een kindertehuis in Colombia, naar Nederland geadopteerd werden. Helaas werd de adoptie geen succesverhaal en Isabel is altijd blijven dromen van Colombia en blijven hopen op een weerzien met haar biologische moeder. In 2005 schreef ze Spoorloos aan. Met maar weinig gegevens liep de zoektocht in eerste instantie dood”, zeggen de programmamakers.

Emotionele hereniging

Maar Isabel gaf niet op en kwam later zelf met de naam van een medewerkster van het kindertehuis waar ze in haar eerste levensjaren verbleef. “Deze dame werd gevonden en wees een lokale medewerker van Spoorloos door naar de moeder. Deze vrouw, Maria, vertelde inderdaad een zoon en een dochtertje te hebben afgestaan onder moeilijke omstandigheden. Ze gaf aan dat Isabel en de oudere broer haar kinderen zijn en wilde haar dochter graag weer zien. De emotionele hereniging volgde in 2006 en werd in dat najaar uitgezonden.”

Hoewel het contact in de jaren daarna, door cultuurverschillen en de taalbarrière, vaak erg moeizaam was, ontmoette Isabel haar moeder meerdere keren en koesterde zij het contact met haar.

Toch begon Maria te twijfelen, gaf ze zelf aan. Omdat hun verhalen of wat ze zich herinnerden uit het verleden, toch niet volledig overeen leek te komen.

“Bij beiden is dit jaar DNA afgenomen. De uitslag bleek negatief te zijn, er is dus geen moeder-dochter match”, klinkt het.

Sinds 2019 wordt in elk dossier DNA-onderzoek gedaan, zeggen de makers van ‘Spoorloos’.