Dalende trend geeft hoop: is de kentering ingezet voor de gas- en elektriciteitsprijzen?

Vrijdag maakte de Vlaamse energieregulator VREG bekend dat de gemiddelde jaarfactuur voor energie met 2.400 euro was gezakt. En ook de futures, die een idee geven van de toekomstige prijzen, zetten hun dalende trend voort. “Ik denk niet dat we deze winter teruggaan naar de hoge prijzen van deze zomer. Al zijn ze nog steeds historisch hoog.”

Toegegeven, één vogel maakt de lente niet. En dat geldt des te meer voor de energieprijzen. Maar de flinke daling van de gemiddelde jaarfactuur voor energie – van meer dan 9.200 euro voor wie een jaarcontract in september afsloot naar 6.805 in de maand oktober – is alvast een opsteker.

“De prijzen van september waren gebaseerd op de situatie van eind augustus, toen er flinke onrust was op de markt”, zegt gastrader Matthias Detremmerie van Elindus. “Met dank aan de dalende groothandelsprijzen. En ook de futures bewegen in dalende richting.” Dat heeft volgens de energiespecialist meerdere verklaringen: “Het feit dat Europa nu toch stilaan werk maakt van een prijsplafond van 180 euro per megawattuur, het feit dat de gasreserves behoorlijk vol zitten, en daarbovenop de weersomstandigheden die meevallen – met hogere temperaturen dan verwacht en vrij veel wind – hebben de werkelijke kostprijzen doen terugvallen.”

Al blijft het aartsmoeilijk om de nabije toekomst te voorspellen: “November is doorgaans een maand met weinig zonlicht en wind. Als de temperaturen dan een pak kouder zouden zijn dan gewoonlijk, kan dat de prijzen opnieuw nadelig beïnvloeden. Al denk ik niet dat we deze winter teruggaan naar de hoge prijzen van deze zomer. Al zijn ze nog steeds historisch hoog.”