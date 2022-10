Rode Duivel Dodi Lukebakio doet monden openvallen met waanzinnige verdedigende actie: nu al dé save van het weekend

Stop de zoektocht naar dé save van het voetbalweekend. Niemand minder dan Dodi Lukebakio zorgde met een onwaarschijnlijke tackle voor de allerbeste redding. De Rode Duivel, die eerder in de partij van zijn club Hertha Berlijn op bezoek bij RB Leipzig een penalty had gescoord, verrichte fantastisch verdedigend werd door in extremis een gemaakte goal van Christopher Nkunku uit doel te houden bij een 3-2 voorsprong voor de thuisploeg.