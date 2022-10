Shinji Kagawa helpt STVV met olympisch doelpunt aan makkelijke zege tegen Charleroi

STVV wilde eindelijk nog eens een thuisoverwinning. Tegen het immer goed georganiseerde Charleroi geen vanzelfsprekendheid voor de mannen van Bernd Hollerbach. De Duitse coach van STVV zag doelman Jo Coppens debuteren door de blessure van Schmidt, maar had nog andere zaken in petto. Sterkhouder Christian Brüls verhuisde zowaar naar de bank, net als sluipschutter Gianni Bruno. Wel in de elf: Shinji Kagawa en Daichi Hayashi.

Olympisch doelpunt

Het was duidelijk dat Hollerbach veel beweging wilde voorin. Het Japanse trio Kagawa-Okazaki-Hayashi zorgde inderdaad wel voor veel druk en schwung. Niet dat de Zebra’s echt zoveel last hadden om de Aziatische voorlinie van de Kanaries af te stoppen.

Toch kwam de ploeg van ex-videoanalist van STVV Edward Still op achterstand op Stayen. En hoe! Nu al hét doelpunt van het weekend. Shinji Kagawa schilderde een hoekschop perfect rechtstreeks tegen de netten. Een Playstation-doelpunt op het kunstgras. Wel fenomenaal.

Meteen vuurwerk zou u denken, maar het was duidelijk dat Charleroi geduldig bleef tot na de koffie. Geen overhaaste ballen richting Coppens. Lange ballen pompen was met een geconcentreerde Leistner achteraan bij de Kanaries immers gen optie. Rustig wachten op ruimte tussen de STVV-verdedigers, die er wel eens zou komen, het was de enige mogelijkheid voor de bezoekers. Eén keer moest Janssens voor de rust wel al attent zijn om de dodelijke pass in het straatje te vermijden. Dat Janssens tegenwoordig onverzettelijk is, bewees ie ook nu.

Vurige Truienaars

Sint-Truiden besefte na de pauze dat het zelf best op zoek ging naar een tweede doelpunt. Aan vurigheid geen gebrek bij de thuisspelers, zeker niet richting eigen spionkop. Wel gooide Still enkele frisse Zebra’s mee in de strijd. Morioka moest mee voor de kentering zorgen tegen zijn landgenoten. Ook Hollerbach greep in. De komst van Brüls was voorspelbaar, wel opvallend was dat hij doelpuntenmaker Kagawa vroeg opofferde.

Op het uur kwam het eerste kansje er eindelijk voor Charleroi. Heymans kopte een voorzet goed naar de hoek. De bal ging maar net naast de kooi van Jo Coppens, wiens acrobatische duik overbodig bleek.

De prikken, de snelle omschakelingen van de kant van Charleroi kwamen er stilaan maar zeker. STVV moest hopen op dat tweede doelpunt. Frank Boya, die al aan sterke partij bezig was op het STVV-middenveld, snoepte twintig minuten voor tijd de bal uit de voeten van zijn opponent. Na eel lange rush werkte de Antwerp-huurling ook nog eens koelbloedig af. 2-0, STVV helemaal op rozen.

Okazaki kwam nog een schoentip tekort voor een derde treffer. Een zwak Charleroi bleek net bij machte om nog voor een eventuele kink in de kabel te zorgen. Al zorgde Hosseinzadeh in blessuretijd nog voor de 2-1. Eindelijk een tweede thuisoverwinning van het seizoen voor STVV.

STVV: Coppens – Janssens, Leistner, Al-Dakhil – Hashioka, Konaté, Boya, Bocat – Kagawa, Okazaki, Hayashi.

CHARLEROI: Patron - Nkuba, Bager Andreou, Kayembe - Marcq, Ilaimaharitra, Heymans, Tchatchoua – Badji, Golizadeh.

Vervangingen: 46’ Badji door Mbenza, 54’ Golizadeh door Morioka, 54’ Marcq door Hosseinzadeh, 56’ Kagawa door Brüls, 59’ Nkuba door Benbouali, 71’ Hayashi door Kaya, 74’ Bager door Wasinski, 88’ Okazaki door Van Dessel.

Doelpunten: 12’ Kagawa 1-0, 70’ Boya 2-0, 92’ Hosseinzadeh 2-1.

Gele kaarten: Hayashi (natrappen), Nkuba (fout).

Scheidsrechter: Wim Smet.