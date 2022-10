Allergrootste songwriter Bob Dylan komt naar ons land, maar welk gezicht laat hij zien? Desnoods verprutst hij eigen songs

Zaterdagavond bezoekt Bob Dylan (81) voor de 20ste keer ons land. Vraag is welke Dylan we in Vorst te zien krijgen. De Nobelprijswinnaar in goddelijke vorm? Of de koppige, afzijdige zeur met een broertje dood aan ‘pleasen’? Dat hij vaker zijn rug toont dan zijn neus, bezorgt Bawb een kwalijke reputatie. Het gevolg van een carrière vol grillen, haken en ogen.