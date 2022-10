European Open in Antwerpen: David Goffin opent tegen jong talent, Michael Geerts treft Dominic Thiem

David Goffin (ATP 58) neemt het op tegen de jonge Gilles Arnaud Bailly (ATP 1185) in de eerste ronde van de zevende editie van de European Open, die volgende week in Antwerpen (hard/725.540 dollar) plaatsvindt. Michael Geerts (ATP 267) staat tegenover de Oostenrijkse klepper Dominic Thiem (ATP 165), in 2020 winnaar van de US Open.

De zeventienjarige Bailly, die een wildcard ontving, staat voor het eerst op de hoofdtabel van een ATP-toernooi. Hij haalde dit jaar op Roland Garros en de US Open de finale van het juniorentoernooi. De winnaar van het duel tussen Goffin en Bailly speelt in de tweede ronde tegen het Argentijnse derde reekshoofd Diego Schwartzman (ATP 18), drievoudig verliezend finalist in het enkelspel in Antwerpen en vrij in de eerste ronde.

Zizou Bergs (ATP 136) gaf vrijdag forfait vanwege een buikspierblessure.

In de eerste ronde van de kwalificaties treft Alexander Blockx (ATP 1531) de Zwitser Dominic Stricker (ATP 139). Ruben Bemelmans (ATP 537), die in Antwerpen zijn afscheid viert nadat hij in juni een punt zette achter zijn carrière, staat tegenover de Fransman Geoffrey Blancaneaux (ATP 147). Yannick Mertens (ATP 840) kruist de degens met de Nederlander Jesper de Jong (ATP 225).

Xavier Malisse, die in Antwerpen voor de tweede keer zijn tennispensioen onderbreekt, en Schwartzman ontmoeten de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Braziliaan Marcelo Melo in de eerste ronde van het dubbelspel. Bemelmans en Blockx spelen tegen de Monegask Hugo Nys en de Pool Jan Zielinski. Sander Gillé en Joran Vliegen krijgen met de Indiaas-Nederlandse tandem Rohan Bopanna/Matwe Middelkoop de tweede reekshoofden tegenover zich.