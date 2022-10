Interim-coach Will Still sleept punt uit de brand met Reims bij seizoensrevelatie Lorient

Will Still zat voor de eerste keer op de bank als interim-coach bij de uitploeg nadat de Spanjaard Oscar Garcia donderdag de bons kreeg. Still gunde Thibault De Smet geen speelminuten, terwijl zowel Maxime Busi als Thomas Foket geblesseerd ontbraken.

Reims beëindigde de partij met negen spelers na een tweede gele kaart voor Dion Lopy in de 46e minuut en een rechtstreekse rode kaart voor Emmanuel Agbadou (ex-Eupen) in de 91e minuut.

Na de puntendeling telt Reims 9 punten op de veertiende plaats in de tussenstand van de Franse eerste klasse. Lorient vergeet (even) haasje-over te doen met koploper Paris Saint-Germain en behoudt zijn tweede positie met 26 eenheden.