Wat een ontknoping: Franse dames denken dat ze wereldkampioen ploegkoers zijn, maar Lotte Kopecky en Shari Bossuyt winnen

Het was even chaos op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines zaterdagavond. Lotte Kopecky en Shari Bossuyt wonnen er de titel in de ploegkoers en vergalden zo letterlijk het Franse feestje. De thuisrijdsters werden immers omgeroepen als winnaars en ook de stand werd aanvankelijk verkeerd op het scherm getoond. De fout werd gelukkig voor Kopecky en Bossuyt snel rechtgezet.