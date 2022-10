Straffe beelden van reddingspoging twee levende orka’s bij Cadzand, expert: “Meestal geen goed teken”

Een ongezien tafereel zaterdag op het strand van Cadzand, het Nederlandse kustdorp net over de grens met Knokke-Heist. Daar zijn twee levende orka’s aangespoeld. Een dier is vermoedelijk gered, het tweede kwam in de vooravond opnieuw in moeilijkheden.

Een van de orka’s is opnieuw naar dieper water gebracht en zal mogelijk kunnen wegzwemmen. De andere kwam nadien opnieuw in moeilijkheden.

“Zo een zeezoogdier dat in moeilijkheden geraakt in ondiep water, dat is sowieso geen goed teken. Meestal is er een onderliggend probleem. Ik ben onderweg naar Cadzand maar vrees een beetje dat het dier het niet zal halen”, zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

De kans dat een orka opduikt aan de Nederlandse of Belgische kust, is bijzonder klein. Het is dus zeer uitzondelijk dat ze levend aanspoelen, zegt hij.

Orka’s zijn kolossale zeezoogdieren die gekenmerkt worden door een uitgesproken rugvin. De dieren zijn grotendeels zwart, met een bleke buik en een witte vlek op de kop. Volwassen mannetjes zijn gemiddeld tot 8 meter lang, vrouwtjesorka’s worden dan weer gemiddeld tot 6,5 meter groot. Orka’s leven nagenoeg in alle grote wereldzeeën, zowel in tropische als in koudere wateren. Aan de Noordzeekust komen de beesten eigenlijk nooit voor, ze daar spotten is dan ook hoogst uitzonderlijk.

In mei van dit jaar dook al eens een orka op in de Seine in Parijs. “Het dier bleek een schimmelinfectie te hebben. Een behandeling is zo een geval zelden mogelijk. Het enige wat je in feite kan doen is medicijnen geven voor stressvermindering en pijnbestrijding. Uiteindelijk heeft die orka het toen niet gehaald. Ik weet niet wat nu het probleem is, maar vrees dat het dier dat een tweede keer in moeilijkheden kwam de kracht niet meer zal hebben om terug naar diepere wateren te zwemmen. En dan vrees ik het ergste, hoe jammer dat ook is”, zegt Kelle Moreau.

Het Nederlandse opvangcentrum voor walvisachtigen SOS Dolfijn zegt intussen ook dat de toestand van een van de orka’s zorgwekkend is.