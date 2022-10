Sandrine Tas schaatst naar derde plaats op 3000 meter in Inzell

Sandrine Tas is tijdens internationale wedstrijden in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell op de 3000 meter als derde geëindigd. Onder matige omstandigheden klokte Tas een tijd van 4:22.72. De overwinning ging in 4:19.24 naar de Noorse junior Aurora Grinden Lovas. De Duitse Josie Hofman werd tweede in 4:21.70.

Tas versloeg in haar rit de Duitse veterane Claudia Pechstein, die in 4:25.80 finishte. Er waren 22 deelneemsters uit acht landen. Het is het tweede achtereenvolgende weekend met internationale races in de Max Aicher Arena, waar het ijs niet in optimale conditie is en de verwarming voor schaatsers en publiek om financiële redenen op de laagste stand staat.

Onder leiding van de Australische coach Daniel Greig heeft het internationale team van Tas voor de tweede keer dit seizoen een trainingskamp in Inzell belegd. Zondag komt de schaatsster uit Oostende uit op de 1500 meter en de massastart, haar favoriete onderdeel.

“Paar goeie punten, paar dingen die beter kunnen. Maar was goed voor een eerste 3 kilometer in forever”, aldus de West-Vlaamse, die onlangs te horen kreeg dat ze enkel op eigen kosten naar de Wereldbekers kan. “Het is heel erg zwaar hier, dus trage tijden van iedereen. Maar ik sta er goed tussen en ik had helemaal niks aan mijn paar (lacht). Ik reed tegen Pechstein en ik heb ze niet gezien. Buitenbocht gestart en meteen overkruist...”