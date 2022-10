IN BEELD. Philippe Gilbert hangt fiets letterlijk aan de haak na afscheidskoers: wielericoon uitgezwaaid door Eddy Merckx en co

Philippe Gilbert heeft zaterdag zijn fiets aan de haak gehangen in het Nederlandse Valkenburg, waar hij zich in 2012 tot wereldkampioen kroonde en vier keer de Amstel Gold Race won. De carrière van de Luikenaar werd afgesloten met het afscheidscriterium “Phil & Friends”, waarin Philippe Gilbert het haalde voor de Nederlander Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie.

De 40-jarige Gilbert reed zondag met Parijs-Tours (1.Pro) zijn laatste profwedstrijd, een koers die hij in 2008 en 2009 won. Hij zette zo een punt achter een carrière die twintig jaar geleden begon en waarin hij 80 zeges boekte.

Naast zijn wereldtitel in 2012, won Gilbert vier van de vijf wielermonumenten. Hij won de Ronde van Lombardije (2009, 2010), Luik-Bastenaken-Luik (2011), de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019). Daarnaast telt hij zeven ritzeges in de Vuelta, drie in de Giro en één in de Tour de France. Hij begon zijn carrière bij Française des Jeux (2002-2008), waarna passages volgden bij Silence - Lotto, dat later Omega Pharma - Lotto (2009-2011) werd, BMC (2012-2016), Quick-Step (2017-2019) en Lotto Soudal (2020-2022).

