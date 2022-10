Zulte Waregem boekt uitgerekend op veld van grote rivaal KV Kortrijk eerste zege sinds openingsspeeldag

Zulte Waregem leeft nog. Uitgerekend in de derby op bezoek bij Kortrijk, boekte het team van Mbaye Leye de eerste zege sinds 23 juli. Op het uur was Essevee nochtans de wanhoop nabij. Kans op kans bleven onbenut. Thuisploeg Kortrijk kon zeker niet overtuigen maar klom wel op voorsprong na een owngoal van Willen. Op karakter en inzet knokten de bezoekers zich na rust via Tambedou op gelijke hoogte en toen ook Offor en Gano raak troffen, was de eerste driepunter sinds de openingsspeeldag een feit. Zo wordt het ook voor Kortrijk ondertussen heel spannend, onderin de rangschikking.

Leye greep fors in voor aanvang van de derby. De zware 2-5 thuisnederlaag tegen OH Leuven eiste enkele opvallende slachtoffers. Zo startte Bossut op de bank ten voordele van Bostyn . Tambedou keerde na blessure opnieuw in het basiselftal, terwijl ook Ciranni, Vigen en Miroshi aan de aftrap verschenen, die laatste begon zelfs zowaar als linksachter. Verloren zoon Gano kreeg een plekje op de bank.

Tsouka, Ndour, Ramirez en Sissako verloren dan weer hun basisplaats, Drambaiev ontbrak omwille van een blessure in de wedstrijdselectie. Bij de thuisploeg had coach Custovic minder katjes te geselen. Radovanovic ontbrak door blessure. In zijn plaats begon Dessoleil in het hart van de thuisdefensie.

Intense start

De partij begon heel intens en na amper vier minuten had ref Put al zowel aan Vigen als Watanabe een gele kaart uitgedeeld. Even later moest ook Bostyn al vol aan de bak op een strakke kopbal van Avenatti, die zijn poging via Bostyn op de paal zag stranden. Meteen een eerste waarschuwing van de thuisploeg die ook duidelijk het initiatief en balbezit opeiste. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Aan de overkant had Ilic ook zijn handen vol met een listige poging Vossen. De beste mogelijkheid in het openingskwartier was uiteindelijk zelfs nog voor Fadera: Vossen kopte een hoekschop door naar de tweede paal maar daar miste de Gambiaan onbegrijpelijk voor open doel. De bezoekers putten wel moed uit die twee kansen. De thuisploeg leek even van haar melk en haalde opgelucht adem toen Tambedou de bal recht in de handen van Ilic kopte.

Maar zoals wel vaker dit seizoen bleek de defensie van Zulte Waregem al te makkelijk te verschalken. D’Haene zette goed voor van op links en Willen kopte de bal pardoes in eigen doel. En hard gelag voor de bezoekers die dan wel enthousiasme en inzet te koop hebben maar in de zones van de waarheid keer op keer niet thuis geven.

Dat werd iets na het half uur nog eens pijnlijk duidelijk: Vossen bracht Fadera in stelling maar zijn poging werd door Watanabe gekeerd, in de herneming belandde de bal in de voeten van Offor maar zijn poging waaide hoog over. De wanhoop maakte zich zienderogen meester van Essevee. De poging van Vossen, een klassieke afzwaaier, verraadde zowel vertwijfeling als frustratie.

Tambedou en Offor brengen verlossing voor Essevee

Meteen na rust versierden de bezoekers die ongewijzigd uit de kleedkamer kwamen, een dot van een kans. Een hoekschop van Rommens belandde bij Derijck maar Ilic stond pal en bokste de bal uit zijn doel. De thuisploeg kreeg ook een forse tegenvaller te verwerken: Selemani die kort voor de pauze al verzorging nodig had, kon niet verder en werd vervangen door Messaoudi.

Essevee bleef ondertussen met de kansen morsen: Vigen trof de lat trof. Kortrijk bakte er in het vierde kwart werkelijk niets van. Overtredingen en blessureverzorgingen zorgden er bovendien voor dat het tempo enorm zakte. De bezoekers gingen met de moed der wanhoop op zoek naar die gelijkmaker maar Offor miste andermaal op aangeven van Ciranni. Even later was het toch raak bij een hoekschop: nadat Ilic nog redding bracht op een heerlijk hakje van Vossen, kreeg Tambedou teveel ruimte in de tweede zone en de Senegalees trapte de bal snoeihard tegen de netten. En enkele minuten later stond het zelfs 1-2: Rommens leverde een puike hoekschop af die door Offor in doel werd verwerkt. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Kortrijk moest nu wel reageren. Mbayo leverde een gretige invalbeurt af en op een voorzet van de flankaanvaller kopte Messaoudi de bal in de handen van Bostyn. Leye bracht in de slotminuten nog Gano voor de moegestreden Offor. En toen Sych nogal ongelukkig Fadera aantrapte, wees Put resoluut naar de stip. Een zelfzekere Gano eiste de bal op en liet Ilic kansloos: 1-3 en gooide zo de match op slot. De thuisploeg reageerde nog als door een wesp gestoken toen een vallende Derijck de bal in de eigen zestien met de hand leek te raken maar Put geen strafschop toekende. Essevee maalde er niet om en stak de drie punten verdiend op zak.

Opstelling KV Kortrijk: Ilic, Watanabe, Sych, Selemani (50’ Messaoudi), Keita, Avenatti (66’ Gueye), Lamkel Zé, Dessoleil, D’Haene, Tanaka, Henen (66’ Mbayo)

Opstelling SV Zulte Waregem: Bostyn, Tambedou (69’ Sormo), Derijck, Willen, Ciranni, Vigen (78’ Sissako), Novatus, Rommens, Fadera, Vossen (78’ Ndour), Offor (84’ Gano)

Doelpunten: 25’ Willen (eigen doelpunt) 1-0, 60’ Tambedou 1-1, 65’ Offor 1-2, 87’ Gano 1-3

Gele kaarten: 4’ Vigen, 5’ Watanabe, 23’ Dessoleil, 27’ Vossen, 74’ Novatus, 79’ Fadera, 88’ Mbayo, 88’ Lamkel Zé

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Bert Put