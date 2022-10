Verrassing bij Club Brugge: Noa Lang niet in de selectie voor topper op Anderlecht, Dedryck Boyata wél

Club Brugge trekt zondag met 21 spelers naar Anderlecht, en daar is Noa Lang niet bij. Carl Hoefkens nam de Nederlander niet op in zijn selectie van 21 spelers voor zondag. Boyata maakt de verplaatsing wel.

Tegen Atlético Madrid bleef Noa Lang, nog maar recent volledig hersteld van een enkelblessure, twee matchen lang aan de bank gekluisterd. En zondag zit hij zelfs niet op de bus naar Anderlecht. Carl Hoefkens maakte zijn 21 namen bekend die de verplaatsing maken voor de topper, en de Nederlandse winger is daar niet bij. De weelde bij blauw-zwart is natuurlijk groot - enkel Rits ligt in de lappenmand - en Hoefkens moet keuzes maken. Ook Larin en Spileers blijven thuis.

Hoefkens maakte vrijdag tijdens zijn persbabbel geen gewag van nieuwe blessures na Atlético, dus ook niet voor Lang. Dus het heeft er alle schijn van weg dat de ex-Ajacied om sportieve redenen gepasseerd werd - of er moet op de laatste training zaterdag nog iets gebeurd zijn. De verloren wedstrijd tegen Westerlo toonde wel aan dat Lang nog op zoek is naar zijn beste vorm. Wél terug in de selectie: Dedryck Boyata, volledig hersteld van een knieblessure na de vorige interlandperiode.