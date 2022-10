Patrick Lefevere niet bezorgd over interesse van Ineos Grenadiers in Remco Evenepoel: “Ze waren ook te laat toen hij junior was”

Dat Ineos Grenadiers maar wat graag Remco Evenepoel binnen zou halen, is intussen geen geheim meer. Patrick Lefevere, baas van Evenepoels huidige team Quick Step - Alpha Vinyl, maakt zich echter geen zorgen over een vertrek van zijn poulain. “Mensen zeggen soms dat ik dom ben, maar in zijn contract is elk scenario verwerkt”, vertelde Lefevere aan Cyclingnews.com.

“Ik heb een goede relatie en een waterdicht langetermijncontract met Remco. Ik ben dus niet zo bezorgd over de pogingen van Ineos Grenadiers om hem los te weken bij ons”, vertelt Lefevere. “Het is een gemakkelijke tactiek van Ineos om theoretisch langs te komen en te zeggen nu krijg je twee, wij kunnen je zes betalen. Maar dat is niet hoe het werkt. Het is normaal dat ze proberen, want ze zitten al jaren achter Remco aan. Ze waren te laat toen hij nog een junior was en nu opnieuw. Ik weet dat sommige renners naar die ploeg gaan en misschien niet brengen wat verwacht werd, dus ze proberen hun huis te redden.”

Lefevere is er overigens zeker van dat hij een waterdicht contract heeft met de nieuwe wereldkampioen. “Remco heeft in februari 2021 een contract tot 2026 getekend. Mensen zeggen soms dat ik dom ben, maar als ik een vijfjarig contract afsluit, zorg ik dat elk scenario erin verwerkt is. Alles zit erin: het enige wat ik moet doen, is betalen.”

“In het voetbal was ik nu rijk”

“Ik ben niet zoals sommige van mijn collega’s, die eerst renners laten tekenen en daarna sponsorgeld zoeken. Ik ben een boekhouder, weet je: ik zoek eerst sponsors en daarna leg ik renners vast”, vertelde Lefevere nog. Een transfersysteem zoals in het voetbal ziet hij ook niet snel gebeuren. “Als ik in het voetbal zat, was ik nu rijk. Ik had eerst Filippo Pozzato en Fabian Cancellara, later Enric Mas, Julian Alaphilippe en Rémi Cavagna. Ik had die allemaal voor een fortuin kunnen verkopen dan.”