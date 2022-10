Huisgenoot van Dimitri Van den Berg zorgt voor hilarisch dartsmoment door 180 te gooien op het allerslechtste moment

De wereldtop van de dartswereld bevindt zich momenteel in Gibraltar, voor de laatste manche van de European Tour. Dimitri Van den Bergh speelt er zaterdagavond zijn eerste wedstrijd en zag zijn huisgenoot Damon Heta alvast doorstoten door met 6-4 te winnen van Chris Dobey. De Australiër zorgde daarbij wel voor een hilarisch moment door in de achtste leg een 180 van de Engelsman op te volgen met een eigen 180. Top, nee want Heta gooide zich kapot omdat hij nog maar 180 punten van het bord moest gooien. “Damon, wat doe je nu?”, klonk het commentaar.