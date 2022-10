Topreekshoofd Andrey Rublev stoot door naar finale in Gijon

De Rus Andrey Rublev (ATP 9) heeft zich zaterdag als eerste gekwalificeerd voor de finale van het ATP-toernooi in het Spaanse Gijon (hard/612.000 euro). Het eerste reekshoofd was met twee keer 6-4 te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 165).

Zondag neemt Rublev het in de finale op tegen de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 47) of de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 56).

De 24-jarige Rublev en de 29-jarige Thiem stonden voor de zesde keer tegenover elkaar. Thiem had hun eerste twee ontmoetingen gewonnen (in 2017 en 2018) maar daarna was Rublev drie keer de betere (in 2019 en 2020).

De Rus mikt zondag op een twaalfde ATP-titel, de vierde dit jaar na zeges in Belgrado, Dubai en Marseille.

Dominic Thiem won in zijn carrière al zeventien titels. Zijn laatste toernooizege was meteen ook zijn mooiste, de US Open in september 2020. Daarna kende de voormalige nummer drie van de wereld veel blessureleed, vooral met de pols.