De Jeneverfeesten zijn nu echt op gang: feest breekt los in centrum Hasselt

De Jeneverfeesten zijn nu echt op gang. Burgemeester Steven Vandeput en jeneverambassadeur Ann-Sophie Breysem keurden in het Jenevermuseum het stooksel van meester-stoker Steven Reekmans goed. En aan het Borrelmanneke zorgde de traktatie voor een bomvol plein en lange aanschuifringen. Maar overal smaakten de wittekes overduidelijk.

Feest

In de binnenstad was er zowat overal feest. Nieuwkomer ‘t Kalf draaide meteen erg goed maar ook elders was er volop muziek, theater en ambiance. Vandaag zijn er borrels tot 20.00 uur, zondag begint de jeneverpret opnieuw rond het middaguur. Ook dan is er pret tot 20.00 uur.