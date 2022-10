Iraanse woede na video van seksuele intimidatie door politie

In Iran is ophef over een video van de Iraanse anti-oproerpolitie die een vrouwelijke demonstrante seksueel intimideert terwijl ze haar probeert te arresteren. Op sociale media uitten mensen hun verontwaardiging, en velen roepen op tot “rechtvaardigheid” en het ontslag van de politiechef.

De beelden werden woensdag gemaakt, op een plein in de Iraanse hoofdstad Teheran. Je ziet een groep agenten in beschermende kleding en helmen die een vrouw op een hoofdweg omsingelen en haar meenemen. Terwijl de vrouw naar een van de motorfietsen van de agenten wordt gedwongen, nadert een andere agent haar van achteren en legt zijn linkerhand op haar billen. Even later dwingen ze haar op de knieën en komen de agenten nog wat dichter rond haar staan.

De vrouw, die geen hijab of hoofddoek lijkt te hebben, kon wel ontkomen of werd losgelaten. Nadat er ophef ontstond over de beelden, liet de politie van Teheran weten dat het incident wordt onderzocht, zo meldde het Iraans staatspersbureau Irna.

Mishandeling, met inbegrip van seksueel en psychologisch misbruik, wordt al jaren gemeld door veel gevangenen in Iran, vooral politieke gevangenen. Veel Iraniërs merken op sociale media op dat de video uit Teheran hen vastbeslotener maakt om de straat op te gaan om te protesteren: “ We zullen onze boosheid en woede in daden omzetten”, klinkt het. De protesten tegen het regime duren nu al een maand en worden steeds heftiger.