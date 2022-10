Vrees voor hoogte, ballonnen of baarden: voor zowat álles bestaat een fobie

Claustrofobie of angst voor spinnen kennen we allemaal. Maar wist je dat ook zoiets bestaat als een vrees om te bellen, voor ballonnen, lange woorden of zelfs baarden? De Britse auteur Kate Summerscale lijst ze op in haar ‘Book of phobias and manias’. Waaruit blijkt: voor zowat elke fobie bestaat een term. “De benaming is vooral spielerei, maar de vrees erachter is wél serieus”, zegt angstpsycholoog Bram Vervliet (KU Leuven).