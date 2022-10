Een amateur, courante fietser en wielertoerist testen nieuwe indoorfiets Technogym Ride: “Wat een machine”

Een ding is zeker: aan mij is geen groot wielertalent verloren gegaan. Maar als je dan al die Flandriens in wording ziet zwoegen op die hippe fietsen met – naar mijn gevoel - extreem smalle bandjes, bekruipt me soms het gevoel: dat wil ik ook. En dus probeerde ik de Technogym Ride uit, een indoorfiets die geconnecteerd is met de populairste fietsapps. Gelukkig voor de producent, deed ik dit niet alleen: ook een geroutineerd fietser en een gedreven wielertoerist waanden zich even Flandrien van de living.