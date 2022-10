De expo ‘Kalle ès zilver, sjrijve ès good’ van Bilisium in Bilzen is dagelijks te bezoeken in de bibliotheek — © Johnny Geurts

/ Bilzen

Vanaf dit weekend kan iedereen met een boontje voor het ‘Bilzers dialect’ terecht in de bibliotheek van Bilzen voor een dynamische en leerrijke tentoonstelling over het Bilzers taaltje uitgewerkt door heemkundekring Bilisium. Aanleiding is het verschijnen van het eerste deel van de ‘diksjenaer’, het woordenboek met duizenden woorden en uitdrukkingen in het ‘plat Bilzers’.