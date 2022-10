Sander Gillé strandt in Gijon in halve finale dubbelspel

De 31-jarige Sander Gillé is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Spaanse Gijon (hard/612.000 euro).

Aan de zijde van zijn Franse gelegenheidspartner Fabrice Martin verloor de Limburger in de halve eindstrijd van de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow. Het werd twee keer 6-4 na een uur en zeven minuten tennis. Lammons en Withrow spelen om de titel tegen de Argentijnen Maximo Gonzalez en Andres Molteni.

Voor Gillé (ATP 61 in dubbel) was het zijn tweede halve finale dit seizoen. Vorige week deed hij met zijn vaste partner Joran Vliegen even goed op het toernooi van Tokio. Vliegen was er in Gijon niet bij, om zich zo te kunnen voorbereiden op de European Open van volgende week in Antwerpen.