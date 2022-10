Amper 5 op 30! Leicester-Belgen blijven op de sukkel na troosteloos gelijkspel tegen Crystal Palace

Wat is er aan de hand met Leicester City? Enkele jaren geleden kroonden The Foxes zich nog tot kampioen van Engeland en waren ze nog actief in de Champions League, nu staat Leicester na 10 speeldagen gedeeld laatste met amper 5 punten.

Faes, Tielemans en Castagne: de Leicester-Belgen konden net niet belotten tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace, want vierde Belg Dennis Praet begon op de bank. Kaarten zat er dus niet in, voetballen evenmin: tegen Crystal Palace speelde Leicester opnieuw inspiratieloos. Dennis Praet mocht in de 82e minuut nog wel invallen, maar ook hij kon de brilscore niet meer van de borden werken.

En zo duikt het degradatiespook toch stilaan op bij Leicester. Met amper vijf punten uit tien wedstrijden staat het samen met Nottingham Forest op de laatste plaats, al heeft de promovendus wel nog een wedstrijd tegoed. Leicester promoveerde in 2014 naar de Premier League, een nieuw avontuur in The Championship zou een absolute ramp zijn voor The Foxes en coach Brendan Rodgers. We kunnen ons niet inbeelden dat Tielemans, Faes, Castagne en Praet vrede zouden nemen met de Engelse tweede klasse.