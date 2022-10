Het definitieve Adieu! Philippe Gilbert neemt op zijn Cauberg afscheid van de koers: “Of ik iets ga missen: de kick van de snelheid”

Eerst was er zijn laatste Belgische wedstrijd in Binche, daarna zijn laatste officiële wedstrijd met Parijs – Tours. Maar de definitieve slotparagraaf van het wielerleven van Philippe Gilbert werd vanmiddag geschreven op de Cauberg, zijn Cauberg. De wielrenner Philippe Gilbert is voltooid verleden tijd.

Vier zeges in de Amstel Gold Race én een wereldtitel in 2012: wat Muur en Bosberg waren voor Tom Boonen, dat is de Cauberg geweest voor Philippe Gilbert. Het afscheidnemende wielericoon kon zich geen betere plaats bedenken om zijn definitieve afscheid van de wielersport te nemen dan de iconische heuvel in Nederlands-Limburg. “Maar ik kan mij niet meer herinneren wanneer ik voor het eerst deze berg omhoog ben gereden”, lachte het feestvarken. “Ergens in de jeugdcategorieën, ik vermoed dat ik zestien of zeventien was.”

Er zouden nog vele passages volgen. “Parcourskennis, daar heb ik mijn carrière op uitgebouwd”, klonk het. “Zeker op een parcours als de Amstel, altijd draaien en keren, was dat essentieel.”

© BELGA

Maar vandaag was het dus de laatste keer. Eerst voor de voorstelling van zijn nieuw boek ‘Phil’, gevolgd door een signeersessie en tot slot een criterium met oude en minder oude collega’s: Dirk De Wolf, Bjorn Leukemans, Niki Terpstra, Thor Hushovd tot en met Arnaud De Lie, zijn gedoodverfde opvolger in het zuidelijke deel van het land. “En straks volgt er nog een feestje in besloten kring”, aldus Gilbert die uiteraard triomfeerde in zijn eigen carrière.

“En nu? Eventjes niets, hé”, aldus Gilbert. “Ik sluit hier vermoedelijk de drukste periode uit mijn leven af. Jarenlang heeft alles in het teken gestaan van de fiets. Of ik iets ga missen: de kick van de snelheid. Wat ik niet ga missen, zijn de slechte hotels en het vaak waardeloze eten. Of ik ergens spijt van heb? Het BK in Leuven in 2010! Ik was veruit de beste man in koers maar maakte een inschattingsfout toen Devolder wegreed. Voor het overige kan ik best wel leven met mijn carrière (grijnst).”

Het officiële huldeboek ‘Phil’ wordt uitgegeven door uitgeverij Borgerhoff – Lamberigts en is te koop in de boekhandel voor 27,5 euro.