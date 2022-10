Dominic Thiem timmert zich weer een weg naar de top na zware lijdensweg: “Rafael Nadal is mijn inspiratiebron”

Ook op mentaal vlak was het voor de Oostenrijker bijzonder zwaar de afgelopen jaren, maar één iemand zorgde ervoor dat hij hoop bleef koesteren. “Rafael Nadal is wellicht het beste rolmodel voor mij. Hij heeft het niet één keer gedaan, maar hij kwam wel vier of vijf keer terug van een zeer lange en zware blessure van een half jaar of zelfs langer. Toen hij terugkwam, was zijn vorm altijd geweldig. Hij is een enorme inspiratie voor mij”, vertelt Thiem over de King of Clay aan AS.

Thiem werd lange tijd gezien als de opvolger van Nadal als gravelspecialist. In hun loopbaan speelden ze al vijftien keer tegen mekaar. De Spanjaard - die het record aan Grand Slams op zijn naam heeft staan (22 stuks) - trok negen keer aan het langste eind. Hun belangrijkste clash kwam er in de finale van Roland Garros in 2019. Toen won Nadal in vier sets, maar vanaf dat moment werd Thiem gezien als een potentiële toekomstige nummer één van de wereld. In 2020 doorbrak hij als eerste de hegemonie van ‘De Grote Drie’ door de US Open te winnen.

Nummer 352 van de wereld

Sinds eind 2021 zoekt de voormalige grandslamwinnaar zijn weg naar waar hij thuishoorde: de absolute wereldtop. Maar dat lukte allesbehalve: Thiem verloor al zijn wedstrijden en had op veertien maanden tijd geen enkele wedstrijd meer gewonnen. In juni van dit jaar viel hij zelfs terug naar de 352ste plaats op de ATP-ranglijst.

Stapje per stapje komt de voormalige nummer drie van de wereld nu toch weer boven water na een lange comeback. Op de Gijon Open bereikte hij gisteren de halve finale na een zege tegen de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 29). Zaterdag speelt hij tegen de Rus Andrey Rublev voor een plek in de finale. Niet alleen de uitslagen gaan de goede kant op, Thiem lijkt ook weer zijn slagenarsenaal en mentale sterkte van voor zijn blessure terug te vinden. “Ik heb de overtuiging dat ik weer een Grand Slam kan winnen”, onthulde hij. “Anders zou ik mijn carrière opgeven. Ik heb slechte tijden meegemaakt, maar ik zou het gevoel hebben dat ik dichter bij mijn beste versie kom.”

Volgende week neemt Thiem met een wildcard deel aan de European Open in Antwerpen.