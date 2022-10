Vanavond start eerste klasse vrouwen (Top Division Women): Kangoeroes Mechelen, Castors Braine en Kortrijk Spurs zijn de favorieten

Elf ploegen en elke speeldag is er dus een team bye. Na de reguliere fase speelt de top 8 de play-offs. Met Basketball Brunehaut is er ook een nieuwe ploeg uit Henegouwen in de eerste divisie bij de dames. Deze ploeg pakt vooral uit met Franse speelsters, twee Belgen en twee uit Senegal. Niet echt een toegevoegde waarde op het eerste gezicht. Ook bij Castors Braine, met acht buitenlanders, fonkelen er nauwelijks Belgische speelsters op de spelerslijst. Ook kampioen Kangoeroes Mechelen presenteert vijf buitenlandse speelsters. Met ook onder meer Laure Resimont, Heleen Nauwelaers, Eva Van Gils, Kyra Bruyndoncx en Liese De Vooght is er bij het team van Coach van het Jaar Arvid Diels wel een stevige en jonge Belgische inbreng.

Achter het trio Kangoeroes Mechelen, Castors Braine - met onder meer de sterke Amerikaanse Jessica Lindstrom - en Kortrijk Spurs is het uitkijken of het viertal Phantoms Boom, Liège Panthers, Namur Capitale en Waregem de toppers kunnen bedreigen.

Philip Mestdagh en Hanne Mestdagh zij co-favoriet met het ambitieuze Kortrijk Spurs. — © VDB

New look Phantoms Boom

Phantoms Boom presenteert met Philip Wolk een nieuwe coach, twee Amerikaanse speelsters (Jaelencia Williams en Ashlyn Herlihy) en Merel Knaepen en Chloe Bully die met coach Wolk mee overkwamen van Lummen. Sam Van Buggenhout (Castors Braine) is “terug van weggeweest”. Onder meer Axelle Van Eupen, Sophie Van Hoof, Sarah Bell, Habibatou Bah en Sam Daelemans zijn de blijvers bij de Steenbakkers

Uitkijken naar toptalent Nastja Claessens bij Waregem

Een pluim gaat zeker naar Waregem. De West-Vlaamse ploeg van coach Frederic Claessens presenteert een selectie met allemaal Belgische speelsters. Het is vooral uitkijken naar Nastja Claessens, dochter van coach Frederic en ex-Belgian Cat Irina Medvedeva. De 17-jarige en 1m88 grote Claessens is zowat het boegbeeld van de Next Gen Belgian Cats.

Nastja Claessens van Waregem is het exponent van de Next Gen Belgian Cats. — © VDB

Namur Capitale en Liège Panthers

Ook het Liège Panthers van coach Pierre Cornia (assistent-coach Belgian Cats) doet het met veel Belgisch talent. De 19-jarige Julia Franquin is het exponent van de jonge lichting bij de club uit de Vurige Stede. Namur Capitale doet het ook met vijf buitenlandse speelsters. Ex-Belgian Cat Marjorie Carpéaux, 35 ondertussen, fonkelt ook nog op de spelerslijst en zal uiteraard ook het komende seizoen met enkele wonderlijke assists uitpakken.

Eerste speeldag (zaterdag): Liège Panthers - Spirou CharleroiBrunehaut - WaregemLummen - Castors BrainePhantoms Boom - Kangoeroes MechelenNamur Capitale - Kortrijk Spurs