Comédienne krijgt blikje naar het hoofd van Trump-fan, haar reactie is geniaal

Het optreden van comédienne Ariel Elias in de Uncle Vinnie’s Comedy Club in New Jersey begon vorige week zaterdag als elke andere show: met een fijn publiek en heel wat gelach. Al werd het snel duidelijk dat niet iedereen in het publiek blij was met haar grapjes. Een vrouw, die met een aantal mensen haar verjaardag vierde, vroeg Elias of ze voor Trump had gestemd: “Ik kon aan je moppen horen dat je voor Biden had gestemd, klopt dat?” Nadat Ariel bekende dat ze voor Biden had gestemd, verbleekte de sfeer en kreeg ze zelfs een blikje naar het hoofd gesmeten. Maar daar had ze een generale reactie op.