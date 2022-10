Onwaarschijnlijke blunder: cameraman ‘vergeet’ finish in beeld te brengen in Ronde van Langkawi, achteraf blijkt Taminiaux de winnaar

Onze landgenoot Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck) heeft zaterdag de vijfde etappe op zijn naam geschreven in de Ronde van Langkawi (Mal/2.Pro). De finishbeelden blijven ook zeker bij, al is het maar omdat de cameramensen liever iets anders in beeld brengen dan het einde van de sprint. De 24-jarige Colombiaan Ivan Ramiro Sosa blijft leider in deze achtdaagse Maleisische rittenkoers.