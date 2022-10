Edward Theuns wint voor de tweede keer het Japan Cup Criterium

De 31-jarige Edward Theuns heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière het Criterium van de Japan Cup op zijn naam geschreven. Theuns was de sterkste in een massasprint.

Onze landgenoot van Trek-Segafredo haalde het na 33,75 kilometer in Utsunomiya in de sprint van de Fransman Axel Zingle (Cofidis) en de Japanner Atsushi Oka (EF Education-NIPPO Development Team). In 2019 won Theuns het criterium voor de eerste keer.

Theuns heeft er een zeer goed najaar opzitten. Vorige week werd hij tweede in de semiklassieker Parijs-Tours. Ook in Paris-Bourges (7de), Famenne Ardeche Classic (8ste) en Binche-Chimay-Binche (12de) speelde Theuns in oktober mee voor de prijzen.

Zondag wordt de Japan Cup (1.Pro) gereden. In 2019, nog voor de uitbraak van de coronapandemie, was de Nederlander Bauke Mollema er de voorlopig laatste winnaar.