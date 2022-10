Pakkende beelden bij Brighton: ploegmaats, fans en club eren topaankoop Enock Mwepu na verplicht vervroegd pensioen

© Action Images via Reuters

De hartafwijking van Mwepu kwam aan het licht tijdens een vlucht om zich bij de Zambiaanse nationale ploeg aan te sluiten tijdens de recente interlandbreak. De middenvelder werd ziek tijdens de reis en moest opgenomen in een ziekenhuis in Mali. Nadien keerde hij terug naar Brighton om verdere harttesten te ondergaan. Die brachten de afwijking aan het licht waarna besloten werd dat zijn actieve voetbalcarrière niet kon worden verdergezet.

De recordtransfer van vorig seizoen werd vrijdag voor de clash met Brentford door de club en fans een laatste keer in de bloemetjes gezet. De Brighton-spelers warmden op in shirts met zijn op de rug terwijl de fans zwaaiden met vlaggen van Zambia. Ook Brighton-voorzitter Tony Bloom deed mee. Ook de kleedkamer werd voor de gelegenheid ondergedompeld in Zambia-thema.

