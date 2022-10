“Na dat ongeval leefde ik alleen nog maar op het gelijkvloers”, maar dankzij James Cooke ziet leven van Jeremy (38) er helemaal anders uit

Leefdaal

In de derde aflevering van Extreme makeover Vlaanderen gaat presentator James Cooke met zijn team op bezoek bij Jeremy Dick (38), Sofie Verhoeven (35) en hun dochter Amber (10) uit Leefdaal. Jeremy had twee jaar geleden een zwaar fietsongeval, waardoor hij in een rolstoel terechtkwam. Dat zorgde voor ingrijpende veranderingen. “Maar sinds onze deelname aan het tv-programma is dat wel echt verbeterd”, klinkt het.