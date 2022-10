Een topper in wording? 17-jarig tennistalent Sofia Costoulas wint in Thailand haar eerste proftoernooi

De Belgische Sofia Costoulas, de nummer twee op de juniorenranking en reeds nummer 502 van de wereld in het vrouwentennis, heeft zaterdag op zeventienjarige leeftijd met het dubbelspel op het ITF W25-toernooi in het Thaise Hua Hin (hard/25.000 dollar) haar eerste titel bij de senioren veroverd.

Aan de zijde van thuisspeelster Punnin Kovapitukted haalde ze het in de finale met 6-1 en 6-2 van de Japanse Risa Ushijima en de Zuid-Koreaanse Hwiwon Wi. In februari stond ze in Monastir al eens in een dubbelfinale, maar toen verloor ze.

In het enkelspel ging onze landgenote er in de eerste ronde uit tegen de Japanse Erika Sema (WTA 427). De finaliste van de Australian Open bij de junioren van begin dit jaar speelde reeds vier finales in het enkelspel op het ITF-circuit, maar verloor telkens. Bij de junioren schreef ze dit seizoen wel al vijf toernooien op haar naam.

Costoulas mag in november met het Belgische nationale team mee afreizen naar Glasgow voor de finaleronde van de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup, om te leren van topspeelsters Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska, Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens.