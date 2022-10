Vervallen sociale cheques drie maanden langer geldig

Wie vervallen sociale cheques heeft, kan die binnenkort binnen de drie maanden na de vervaldatum laten heractiveren. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) goedgekeurd. “We willen in tijden van crisis alles uit de kast halen om de koopkracht van de werknemers te beschermen”, zegt de minister.

De maatregel slaat niet enkel op maaltijdcheques, maar ook op eco- en consumptiecheques, waarin ook de coronapremie wordt opgenomen. Binnen drie maanden na het verstrijken van de vervallen cheques kan de werknemer de uitgever vragen ze opnieuw voor drie maanden te activeren. Het eerste heractiveringsverzoek is gratis. Alle volgende verzoeken kunnen maximaal vijf euro kosten, die de werknemer moet betalen, behalve bij overmacht. Een verzoek om reactivering kan op meerdere cheques slaan, maar een vervallen cheque kan maar een keer worden geheractiveerd.

“Sociale cheques hebben een bepaalde geldigheidstermijn. Indien je de cheque niet tijdig gebruikt dan vervalt die en kan deze niet meer gebruikt worden, waardoor de werknemer een vorm van loon verliest”, aldus minister Vandenbroucke. “We willen dit echter vermijden en willen in tijden van crisis alles uit de kast halen om hun koopkracht te beschermen. Daarom maken we het mogelijk je sociale cheque te reactiveren. Hierdoor geven we werknemers een tweede kans om van het voordeel van de cheque te genieten.

Naar schatting gaat het volgens de minister jaarlijks om een bedrag van vijf miljoen euro dat zo kan worden geheractiveerd.